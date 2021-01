Edoardo Vianello in lacrime ricorda la figlia Susanna: “Mi aspetto sempre la sua telefonata” (Di lunedì 4 gennaio 2021) È una ferita che non si rimargina quella di Edoardo Vianello che è quest’oggi tornato a parlare della prematura scomparsa della figlia Susanna Vianello, morta appena 50enne dopo una malattia contro la quale combatteva da tempo. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Vianello ritorna su un dolore che non sopisce. Edoardo Vianello ospite a Storie Italiane: la scomparsa di Susanna “Non c’erano stati segnali, non me l’aspettavo potesse arrivare una catastrofe così pesante sulla mia vita“, sono le parole di Edoardo Vianello spese sulla scomparsa della figlia Susanna avvenuta nell’aprile scorso. Intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) È una ferita che non si rimargina quella diche è quest’oggi tornato a parlare della prematura scomparsa della, morta appena 50enne dopo una malattia contro la quale combatteva da tempo. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane,ritorna su un dolore che non sopisce.ospite a Storie Italiane: la scomparsa di“Non c’erano stati segnali, non me l’aspettavo potesse arrivare una catastrofe così pesante sulla mia vita“, sono le parole dispese sulla scomparsa dellaavvenuta nell’aprile scorso. Intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ...

Advertising

fanpage : Il dolore di Edoardo Vianello per la figlia Susanna, morta lo scorso aprile a 49 anni #Storieitaliane - domingosix : @Marty_Loca80 @paris_2005 Allora Edoardo Vianello coi Vatussi era Razzista??? - AnnamariaTortor : Il dolore di Edoardo Vianello per la morte della figlia Susanna: “Una catastrofe nella mia vita” -… - GossipItalia3 : Storie Italiane, Edoardo Vianello in lacrime: lo struggente racconto sulla scomparsa di sua figlia #gossipitalianews - zazoomblog : Edoardo Vianello sconvolto da un gravissimo lutto: “La sento sempre con me” - #Edoardo #Vianello #sconvolto -