Catania – Travolta 77enne da un auto in via Filocomo

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno vagliando la dinamica dei fatti. I soccorsi hanno purtroppo potuto solamente constatare l'avvenuto decesso della signora ultraottantenne L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno in via Filocomo: una anziana di 77 anni di Catania è stata Travolta da un'Alfa Romeo 156 grigia. La donna stava probabilmente attraversando

