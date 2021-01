Asini scappano da un agriturismo e girano in centro a Sappada (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel video le immagini di alcuni Asini che sono scappati da un agriturismo e sono finiti in centro a Sappada a camminare sulla neve Leggi su udine20 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel video le immagini di alcuniche sono scappati da une sono finiti ina camminare sulla neve

pachner67 : RT @messveneto: Il padrone spala la neve nell'agriturismo, asini in fuga per le vie di Sappada: Gli animali sono poi stati recuperati. http… - messveneto : Il padrone spala la neve nell'agriturismo, asini in fuga per le vie di Sappada: Gli animali sono poi stati recupera… -

Ultime Notizie dalla rete : Asini scappano Il padrone spala la neve nell'agriturismo, asini in fuga per le vie di Sappada Il Messaggero Veneto Il padrone spala la neve nell'agriturismo, asini in fuga per le vie di Sappada

SAPPADA. Asini in fuga a Sappada. Hanno approfittato della tanta neve scesa e del cancello del loro recinto aperto dal padrone per spalare l'area dell'agriturismo, per scappare e andare "in passeggiat ...

Gli eroi del Natale: anticipazioni, trama e curiosità sul dolce film animato in onda il 25 dicembre su Rai 1

Gli eroi del Natale, la trama Sei mesi dopo l'Apparizione dell'Angelo Gabriele che annuncia la maternità alla Madonna, un asinello scappa dalla macina in cui lavora, di proprietà di un mugnaio ...

SAPPADA. Asini in fuga a Sappada. Hanno approfittato della tanta neve scesa e del cancello del loro recinto aperto dal padrone per spalare l'area dell'agriturismo, per scappare e andare "in passeggiat ...Gli eroi del Natale, la trama Sei mesi dopo l'Apparizione dell'Angelo Gabriele che annuncia la maternità alla Madonna, un asinello scappa dalla macina in cui lavora, di proprietà di un mugnaio ...