Covid | le restrizioni anti contagi continueranno fino alla metà di gennaio

Il governo sta decidendo di prolungare le restrizioni anti contagi, anche nelle zone gialle, fino alla metà di gennaio – ossia il periodo in cui scadrà il Dpcm -, a causa della curva dei contagi che sta continuando a salire. Alcune regioni potrebbero cambiare fascia a partire da venerdì 8. Con la riapertura delle scuole e il ritorno alla libera mobilità, il governo teme un aggravarsi della situazione. L'indice Rt decisivo per le nuove restrizioni Le regioni con un Rt superiore all'1,25 passeranno probabilmente in fascia arancione, mentre quelle con indice superiore all'1,50 dovranno entrare in fascia rossa. Al momento, però, nulla è ancora deciso. Ci sono alcune regioni che rischiano di non tornare in fascia ...

L'inizio del saldi in Campania slitta dal 2 al 5 gennaio, ma è ancora tutto legato all'andamento dei contagi da Covid-19. La prima data indicata era quella del 2 gennaio, ma i saldi in Campania inizie ...

Catanzaro, vendevano capi di abbigliamento in zona rossa: chiusi tre locali

Le attività (una nel capoluogo e due a Satriano) sono state multate e non potranno riaprire prima di cinque giorni ...

L'inizio del saldi in Campania slitta dal 2 al 5 gennaio, ma è ancora tutto legato all'andamento dei contagi da Covid-19. La prima data indicata era quella del 2 gennaio, ma i saldi in Campania inizie ...Le attività (una nel capoluogo e due a Satriano) sono state multate e non potranno riaprire prima di cinque giorni ...