Cosa farà l'Iran del suo programma nucleare nel 2021? (Di domenica 3 gennaio 2021) l'Iran, da quando gli Stati Uniti per volere del presidente Donald Trump sono usciti unilateralmente dal trattato Jcpoa che sostanzialmente congelava i progressi nucleari di Teheran limitandoli esclusivamente a scopi pacifici, ha lentamente ma progressivamente ripreso l'attività di arricchimento dell'uranio parallelamente a quella dell'approvvigionamento di nuovi strumenti per implementare le proprie capacità nel campo atomico. InsideOver.

