Coppa di Germania, sorteggio degli ottavi di finale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa sera sono stati effettuati i sorteggi degli ottavi di finale di Coppa di Germania. Questi gli accoppiamenti:Rot-Weiß Essen - Vincitore Leverkusen / FrancoforteVfL Wolfsburg - FC Schalke 04Vincitore Holstein Kiel / FC Bayern - Darmstadt 98Jahn Regensburg - 1. FC Colonia VfB Stoccarda - Borussia Mönchengladbach Werder Brema - Greuther Fürth RB Lipsia - VfL Bochum Borussia Dortmund - SC Paderborncaption id="attachment 986807" align="alignnone" width="594" Bayern (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa sera sono stati effettuati i sorteggidididi. Questi gli accoppiamenti:Rot-Weiß Essen - Vincitore Leverkusen / FrancoforteVfL Wolfsburg - FC Schalke 04Vincitore Holstein Kiel / FC Bayern - Darmstadt 98Jahn Regensburg - 1. FC Colonia VfB Stoccarda - Borussia Mönchengladbach Werder Brema - Greuther Fürth RB Lipsia - VfL Bochum Borussia Dortmund - SC Paderborncaption id="attachment 986807" align="alignnone" width="594" Bayern (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Coppa di Germania, sorteggio degli ottavi di finale - - DanieleRaponi : #Austria ???? vince la staffetta #Königssee #Germania ???? 2ª #Russia ???? 3ª #Italia ???? 5ª #Voetter #Rieder - #Rastner… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ??#SLITTINO, COPPA DEL MONDO 2020/2021?? In Germania i doppi azzurri, Kevin Fischnaller, Andrea Voetter e la squadra @I… - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ??#SLITTINO, COPPA DEL MONDO 2020/2021?? In Germania i doppi azzurri, Kevin Fischnaller, Andrea Voetter e la squadra @I… - azzurridigloria : ??#SLITTINO, COPPA DEL MONDO 2020/2021?? In Germania i doppi azzurri, Kevin Fischnaller, Andrea Voetter e la squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Germania Coppa di Germania, Lipsia e Dortmund passano il turno. Esce a sorpresa l'Hoffenheim Corriere dello Sport.it Slittino, Coppa del Mondo Koenigssee 2021: l’Austria sorprende la Germania, quinta l’Italia

Si è chiuso con un risultato a sorpresa il primo week-end stagionale per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. A Koenigssee, dopo tre successi tedeschi, arriva il successo dell'Austria ...

Austria batte Germania nella staffetta a squadre. Italia quinta sia in gara che nella generale

Nella Team Relay che chiude il programma del week-end di Coppa del mondo di Koenigssee, Felix Loch dimostra di essere umano e per una volta sbaglia, sbattendo ripetutamente contro le paratie del budel ...

Si è chiuso con un risultato a sorpresa il primo week-end stagionale per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. A Koenigssee, dopo tre successi tedeschi, arriva il successo dell'Austria ...Nella Team Relay che chiude il programma del week-end di Coppa del mondo di Koenigssee, Felix Loch dimostra di essere umano e per una volta sbaglia, sbattendo ripetutamente contro le paratie del budel ...