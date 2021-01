Benevento-Milan 0-2: Kessié e Leao stendono l'ex Inzaghi, espulso Tonali - La cronaca e le pagelle (Di domenica 3 gennaio 2021) La sintesi del match tra Benevento e Milan, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Leggi su 90min (Di domenica 3 gennaio 2021) La sintesi del match tra, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A.

AntoVitiello : Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol strao… - ZZiliani : #Milan avanti 1-0 a fine primo tempo (e con un uomo in meno per il rosso a #Tonali), ma prima del rigore realizzato… - SkySport : SERIE A – 15^ GIORNATA ? BENEVENTO – MILAN 0-2 Risultato finale ? ? #Kessie (15’) ? #Leao (49’) ? ?… - fasbej : ?? IL MILAN NON MOLLA MAI Un’espulsione di #Tonali non frena la corsa del #Milan che supera il #Benevento 0-2 al… - news_bz : ?? IL MILAN NON MOLLA MAI Un’espulsione di #Tonali non frena la corsa del #Milan che supera il #Benevento 0-2 al… -