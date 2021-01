Atp 250 Delray Beach 2021 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il, le, glie la copertura tv dell’Atp di, evento inda giovedì 7 a mercoledì 13 gennaio. Milos Raonic rappresenterà la prima testa di serie del torneo in Florida, seguito da Cristian Garin e John Isner. L’unico azzurro presente nel tabellone principale è Gianluca Mager, che tenterà di giocarsi le proprie carte nel primo evento della stagione. La copertura televisiva del torneo disarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con italiani ...

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell'Atp di Delray Beach 2021, evento in programma dal 7 al 13 gennaio. Presente Mager.Dovranno attendere i tifosi di Jannik Sinner e gli appassionati di tennis, prima di vedere in campo l'altoatesino, astro nascente dello sport con racchetta e pallina. Cambio di programma per il classe ...