Ultime Notizie Roma del 02-01-2021 ore 19 | 10

(Di sabato 2 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano la produzione di 2 milioni di Dodi a settimana da metà gennaio del vaccino astrazeneca sarà destinata al Regno Unito lo preciso i media britannici Dopo lediffuse dal governo di Londra ha ordinato 100 milioni di dosi del vaccino Oxford astrazeneca che Regno Unito ha provato questa settimana mentre non è ancora arrivato l’okay delle ma per lui è mercoledì il Ministro della Sanità ha detto che lunedì sarebbero state pronte solo 5 130 mila dosi del vaccino nonostante il governo avesse programmato uno stacco di 30 milioni di dosi entro l’autunno e la somministrazione del vaccino anti capiti in Vaticano dovrebbe iniziare Nella seconda metà di gennaio pianificata secondo i criteri di selezione delle categorie maggiormente esposti al contagio e ...