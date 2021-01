Traffico Roma del 02-01-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sempre scarso ilsul Grande Raccordo Anulare sulle percorso Urbano dellaTeramo circolazione regolare anche sull’intero della tangenziale est vento forte e pioggia da questa mattina sulla capitale Maggiore prudenza o su via della Magliana dove a causa di un allagamento continua il transito tramite senso unico alternato in prossimità delle attivi a Jenny m ricordiamo che fino al 5 gennaio la stazione Lepanto della linea rimane chiusa per interventi di manutenzione straordinaria gli apparati elettrici infine in prossimità di Spina prudenza per il divieto di transito sulla complanare di via Pontina vicino viale dei Caduti della Guerra di Liberazione per accertamenti a un edificio della zona ma per maggiori dettagli su questa ed altre notizie potete consultare il ...