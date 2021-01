Sassuolo | De Zerbi | “Vendicheremo le precedenti sconfitte con l’Atalanta”

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Il 4° posto conquistato con merito' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Il 4° posto conquistato con merito' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Il 4° posto conquistato con merito' - napolimagazine : SASSUOLO - De Zerbi: 'Il 4° posto conquistato con merito' - apetrazzuolo : SASSUOLO - De Zerbi: 'Il 4° posto conquistato con merito' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

Abbiamo voglia di fare bene e abbiamo tutti le pile molto cariche'. Questa settimana è stata molto buona, siamo pronti per questo nuovo tour de force. Difficilmente si vedono differenze così, poi il B ..."Arrivare tra le prime sette vorrebbe dire andare oltre quello che dice la carta, ma a noi non interessa: vogliamo cercare di migliorare, magari perdere ma ottenere qualcosa in più. Non ci basta, vogl ...