Matteo Renzi su Mattarella e Conte: primo scenario di inizio anno (Di sabato 2 gennaio 2021) Iniziamo dall’invito lanciato da Mattarella a fine anno Sergio Mattarella nella seconda parte del discorso di fine anno, dopo aver riassunto le difficoltà vissute ed esortato gli italiani ad avere ancora coraggio e andare avanti, ha incoraggiato le forze politiche a non soffermarsi su distrazioni e protagonisti che potrebbero rallentare quel processo di azioni e decisioni richieste dagli italiani con urgenze per uscire dalla crisi economica oltre quella sanitaria. Di fatto, si sta vivendo un momento sempre vicino ma mai definito alla crisi politica, non è Giuseppe Conte ad acuirla, sceglie piuttosto la via del Parlamento e mediatica, conferenze su conferenze spiegando i vari passaggi politici che si stanno vivendo. La sfida odierna è con Italia Viva e i giornali riportano ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Iniziamo dall’invito lanciato daa fineSergionella seconda parte del discorso di fine, dopo aver riassunto le difficoltà vissute ed esortato gli italiani ad avere ancora coraggio e andare avanti, ha incoraggiato le forze politiche a non soffermarsi su distrazioni e protagonisti che potrebbero rallentare quel processo di azioni e decisioni richieste dagli italiani con urgenze per uscire dalla crisi economica oltre quella sanitaria. Di fatto, si sta vivendo un momento sempre vicino ma mai definito alla crisi politica, non è Giuseppead acuirla, sceglie piuttosto la via del Parlamento e mediatica, conferenze su conferenze spiegando i vari passaggi politici che si stvivendo. La sfida odierna è con Italia Viva e i giornali riportano ...

gabrieligm : 55 miliardi di bonus buttati a pioggia il cui conto rimane alle generazioni più giovani. Un Governo di scappati di… - lucatelese : Matteo Renzi: “Il governo Conte è finito. game over. Anche perché dovrei nascondermi su Marte se cambiassi idea”. E… - fattoquotidiano : 'VOLI ABUSIVI' L’Airbus voluto dall’ex premier Matteo Renzi non avrebbe dovuto essere autorizzato a compiere nessu… - salfasanop : RT @brunasaracco: 'Se le nostre idee non piacciono, le nostre poltrone non servono: non siamo alla ricerca di potere, portiamo idee e proge… - francotaratufo2 : RT @m_spagna: #Ripassi #Renzi #Salvini le affinità dei due Matteo, saranno affinità o fuffa da consenso? ???? -