Ipotesi di complotto per il 2021 nuove pandemie | alieni | cataclismi | Jeff Bezos e Nibiru

Roma, 1 gen – "Il maya dislessico che ha scritto 2012 invece di 2021" se la ride. Il meme con Leonardo Di Caprio in Django versione precolombiana circola da qualche settimana sui social e, senza dubbio, spiega meglio di un discorso di Mattarella lo stato d'animo popolare rispetto all'anno che verrà. Del resto perché essere ottimisti? La pandemia colpisce ancora duro, impazza la polemica sul vaccino, gli esperti ci dicono che si andrà avanti col Covid-19 almeno fino al 2022 e l'economia è in ginocchio. E sul futuro immediato abbiamo l'Oms che ci avvisa che a breve potrebbero comparire nuovi virus con tasso di letalità superiore al Covid, la probabile crisi sociale con lo sblocco dei licenziamenti tra tre mesi, mascherina e distanziamento come prassi consolidata, nuova normalità, Grande Reset etc. Insomma il futuro è tutt'altro che roseo. Ma il peggio potrebbe ancora ...

