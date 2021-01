Inzaghi, rinnovo più vicino: vertice in programma la prossima settimana (Di sabato 2 gennaio 2021) Lazio, vertice in programma per il rinnovo di Inzaghi. Una telefonata del presidente Lotito ha stemperato gli animi: la firma è più vicina «Lotito-Inzaghi, rinnovo più vicino» titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport. La questione del prolungamento del contratto – costantemente rinviato – ha gelato l’ambiente biancoceleste, facendo temere l’arrivo della scadenza del mister. L’incontro del 9 dicembre ha portato solo ad una fumata grigia, poi i risultati contro Verona e Benevento hanno indispettito il presidente: i rapporti si sono irrigiditi, causando un forte silenzio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Tra Natale e la fine dell’anno, però, è stato proprio Lotito a contattare Inzaghi: da Cortina ha alzato il telefono per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Lazio,inper ildi. Una telefonata del presidente Lotito ha stemperato gli animi: la firma è più vicina «Lotito-più» titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport. La questione del prolungamento del contratto – costantemente rinviato – ha gelato l’ambiente biancoceleste, facendo temere l’arrivo della scadenza del mister. L’incontro del 9 dicembre ha portato solo ad una fumata grigia, poi i risultati contro Verona e Benevento hanno indispettito il presidente: i rapporti si sono irrigiditi, causando un forte silenzio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Tra Natale e la fine dell’anno, però, è stato proprio Lotito a contattare: da Cortina ha alzato il telefono per ...

