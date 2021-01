Inter, la stoccata di Mauro: “Cercano altri giocatori? Una barzelletta. Tutto su Milan, Juventus e scudetto” (Di sabato 2 gennaio 2021) La Serie A questa stagione sembra essere più incerta che mai.Inter, Zhang fa chiarezza: “Possibile cessione club nerazzurro? Ecco come stanno le cose”Il momento magico del Milan non basta per indirizzare il campionato da una sola parte, a inseguire i rossoneri da posizione ravvicinata c'è l'Inter di Conte e occhio anche alla Juventus. Sull'andamento di questa prima parte di torneo ha detto la sua Massimo Mauro che ha dichiarato quanto segue ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay."La meraviglia di questo campionato è che sarà, fino in fondo, una lotta a 3-4-5, può cambiare molto per la Juve questo mese. Incontrerà Milan e Inter a gennaio, questo per la Juve potrebbe cambiare qualcosa. Ho sempre detto che Bonucci, Chiellini e Ronaldo avessero fatto ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) La Serie A questa stagione sembra essere più incerta che mai., Zhang fa chiarezza: “Possibile cessione club nerazzurro? Ecco come stanno le cose”Il momento magico delnon basta per indirizzare il campionato da una sola parte, a inseguire i rossoneri da posizione ravvicinata c'è l'di Conte e occhio anche alla. Sull'andamento di questa prima parte di torneo ha detto la sua Massimoche ha dichiarato quanto segue ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay."La meraviglia di questo campionato è che sarà, fino in fondo, una lotta a 3-4-5, può cambiare molto per la Juve questo mese. Incontreràa gennaio, questo per la Juve potrebbe cambiare qualcosa. Ho sempre detto che Bonucci, Chiellini e Ronaldo avessero fatto ...

