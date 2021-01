Costa uguale produrre iPhone 12 e Xiaomi Mi 11, ma prezzi finali diversi (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli iPhone 12 esistono ormai da mesi, mentre da soli pochi giorni è disponibile lo Xiaomi Mi 11. I due dispositivi, contrariamente a quanto si possa pensare, hanno costi di produzione del tutto analoghi, almeno stando a quanto dichiarato da Pan Jiutang, partner nello Xiaomi Industry Investment Department, che non ha però fornito indicazioni esplicite sulla spesa effettiva che occorre per produrre il top di gamma del produttore cinese. Come riportato da ‘ithome.com‘, le analisi svolte da Nikkei con Fomalhaut hanno evidenziato che produrre iPhone 12 Costa esattamente 373 dollari, il corrispettivo di circa 306 euro. La spesa si riferisce ai materiali ed ai componenti, senza prendere in analisi altre procedure pure messe in atto nella realizzazione e successiva ... Leggi su optimagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli12 esistono ormai da mesi, mentre da soli pochi giorni è disponibile loMi 11. I due dispositivi, contrariamente a quanto si possa pensare, hanno costi di produzione del tutto analoghi, almeno stando a quanto dichiarato da Pan Jiutang, partner nelloIndustry Investment Department, che non ha però fornito indicazioni esplicite sulla spesa effettiva che occorre peril top di gamma del produttore cinese. Come riportato da ‘ithome.com‘, le analisi svolte da Nikkei con Fomalhaut hanno evidenziato che12esattamente 373 dollari, il corrispettivo di circa 306 euro. La spesa si riferisce ai materiali ed ai componenti, senza prendere in analisi altre procedure pure messe in atto nella realizzazione e successiva ...

