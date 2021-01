Ascolti Tv venerdì 1 gennaio 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Ascolti Tv venerdì 1 gennaio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Natale a 5 stelle 1a Tv milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Danza con Me milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Alvin Superstar 4 Nessuno ci può fermare milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Point Breakmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % C’est la vie prendila come viene milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Il Padrino mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Migliori Fratelli Di Crozza mila e % L’attimo fuggente mila e% Balla coi lupi mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 2 gennaio 2021)Tv(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Natale a 5 stelle 1a Tv milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Danza con Me milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Alvin Superstar 4 Nessuno ci può fermare milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Point Breakmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % C’est la vie prendila come viene milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Il Padrino mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Migliori Fratelli Di Crozza mila e % L’attimo fuggente mila e% Balla coi lupi mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su ...

mbackeetw : Brezze e invocazioni del venerdì 'Che Allah ci riempia dei suoi favori, che Allah ci conceda la pazienza, ci perd… - giannisalvioni1 : A quanto pare la trasmissione di Natale è stata molto gradita! Pioggia di ascolti del podcast, infinitamente GRAZIE… - Leonard20818194 : @tv_ascolti @MonicaSetta @1MattInFamiglia @RaiUno Prox stagione la Setta merita Unomattina in Famiglia e una rubric… - justcassie13 : Secondo me tagliano prima, sono ancora in tempo per farlo. Anche perché gli ascolti del venerdì sono effettivamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Palagiano, protesta per il ristoro irrisorio per i danni calamità 2017 Corriere di Taranto