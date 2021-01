Roma – Uccelli morti a Roma per i botti di Capodanno

(Di venerdì 1 gennaio 2021) A centinaia a terra dopo aver sbattuto contro i fili dell’alta tensione o le finestre dei palazzi dell’Esquilino Un vera e propria strage diin via Cavour a. Stanno facendo il giro della rete le immagini che mostrano centinaia di storni schiantati in strada nel cuore della notte. I fatti dopo la mezzanotte,

L’emergenza sanitaria di questo capodanno non ha fermato purtroppo i consueti botti, sparati in tutta Italia da nord a sud in barba ai divieti e alle restrizioni anti-covid.Un’abitudine che purtroppo ...Stanno facendo il giro della Rete le immagini, terribili, che intorno alla mezzanotte di ieri alcuni passanti hanno ripreso in via Cavour, a Roma. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali ...