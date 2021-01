Raffaella Carrà | dichiarazione ‘choc’ | “È il mio unico rimpianto”

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 1 gennaio 2021) “È il mio”: ladi, l’icona pop che ha stravolto gli schemi del passato. Cosa è successo.. Fonte: Instagram: l’icona pop che per prima ha stravolto gli schemi del passato nel mondo dello spettacolo, rivoluzionando l’immagine della donna in televisione. Cantante, ballerina, conduttrice, showgirl, autrice e attrice, laè una donna dalle mille risorse che senza dubbio ha segnato un’epoca, collezionando un successo dietro l’altro e diventando un vero e proprio simbolo dello show business italiano e internazionale. Eppure, per quanto abbia scalato le vette del successo, in diverse interviste non ha mai nascosto di avere ...