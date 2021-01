Preparare il tè | l’errore da non fare

Leggi su virali.video

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il tè, questa magnifica bevanda millenaria e quasi universale richiede un po ‘di attenzione per poterla apprezzare al meglio. Il tè viene preparato facendo bollire l’acqua. Una volta che l’acqua è abbastanza calda, viene versata su una bustina di tè posta in una tazza o nella teiera. Epppure per avere il tè aromatizzato nel migliore dei modi devi evitare alcuni errori che quasi tutti sono soliti. Ti stai chiedendo quali sono gli errori da evitare? Foto: pixabay/Pexels Non far bollire l’acqua: è importante sapere che le foglie di tè portate ad ebollizione possono dare un infuso dal gusto amaro. Bisogna anche aspettare che si raffreddi la bevanda perché bere il tè molto caldo non fa alla salubenete. Un vero peccato quando conosci tutti i benefici del tè. Usare acqua non molto mineralizzata: se scegli l’acqua del rubinetto, la tua bevanda potrebbe risultare amara e ...