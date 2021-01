Milan, aggiornamenti sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le prime ore del 2021 in casa Milan sono contraddistinte dalle trattative per i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Gli ultimi dettagli Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 ha fatto il punto in casa Milan sui rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. La Juve osserva interessata, visto che i due calciatori sono sulla lista di Paratici per la prossima stagione. Partendo da Donnarumma, sia il Milan e sia il portiere classe ’99 hanno l’intenzione di venirsi incontro per quanto riguarda il rinnovo. Discorso diverso per Calhanoglu, per il quale sarebbero pervenute alcune offerte. In rossonero guadagnerebbe 3 milioni, mentre avrebbe ricevuto proposte da 5 milioni a stagione. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le prime ore del 2021 in casasono contraddistinte dalle trattative per idi Gianluigie Hakan. Gli ultimi dettagli Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 ha fatto il punto in casasuidi Gianluigie Hakan. La Juve osserva interessata, visto che i due calciatori sono sulla lista di Paratici per la prossima stagione. Partendo da, sia ile sia il portiere classe ’99 hanno l’intenzione di venirsi incontro per quanto riguarda il rinnovo. Discorso diverso per, per il quale sarebbero pervenute alcune offerte. In rossonero guadagnerebbe 3 milioni, mentre avrebbe ricevuto proposte da 5 milioni a stagione. Leggi su ...

Le prime ore del 2021 in casa Milan sono contraddistinte dalle trattative per i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Gli ultimi dettagli ...

