Whatsapp, la truffa del codice a 6 cifre negli auguri di Capodanno: gli sms che contengono il virus (Di giovedì 31 dicembre 2020) Whatsapp, la truffa del codice a 6 cifre negli auguri di Capodanno In questo anno piuttosto particolare che sta per concludersi ci mancava giusto la truffa con virus su Whatsapp. Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato la cosiddetta “truffa Whatsapp Capodanno 2021“. Chi ne cade vittima si vede bloccare il profilo dell’app, tutti i suoi dati, le sue chat e i file media. Ma vediamo come funziona l’attacco hacker su Whatsapp tramite messaggi di auguri di Capodanno e come difendersi dalla truffa. truffa Whatsapp Capodanno: le prime segnalazioni del ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020), ladela 6diIn questo anno piuttosto particolare che sta per concludersi ci mancava giusto laconsu. Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato la cosiddetta “2021“. Chi ne cade vittima si vede bloccare il profilo dell’app, tutti i suoi dati, le sue chat e i file media. Ma vediamo come funziona l’attacco hacker sutramite messaggi didie come difendersi dalla: le prime segnalazioni del ...

Slvlombardo : RT @Slvlombardo: Negli ultimi giorni si ha evidenza di nuovi tentativi di furto dei profili #WhatsApp mediante la truffa del codice di veri… - pvsassone : RT @Bufalenet: Spunta la truffa WhatsApp di Capodanno con codice a 6 cifre, un escamotage alquanto subdolo messo in atto dal mondo hacker c… - Bufalenet : Spunta la truffa WhatsApp di Capodanno con codice a 6 cifre, un escamotage alquanto subdolo messo in atto dal mondo… - BArcarese : La truffa del codice a 6 cifre su Whatsapp: ecco come funziona e come evitarla - Il Fatto Quotidiano - infoitscienza : WhatsApp, la truffa di Capodanno: un virus con un codice a sei cifre blocca account e copia i dati. Come difendersi -