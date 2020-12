Diego, 33 anni, ucciso a Tenerife da un'onda anomala mentre camminava lungo un pontile. Era in vacanza con il padre (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si è trasformata in tragedia la fuga dall'Italia per qualche giorno di spensieratezza. Destinazione: Tenerife, isole Canarie. Diego Nicchi , 33 anni, era sull'isola con il papà e alcuni amici quando ... Leggi su leggo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Si è trasformata in tragedia la fuga dall'Italia per qualche giorno di spensieratezza. Destinazione:, isole Canarie.Nicchi , 33, era sull'isola con il papà e alcuni amici quando ...

Cinzia05647111 : @welikeduel scaricato l'app.twitter per la grande occasione. Seguo Diego Bianchi da anni e solo lui poteva ideare… - CiaoKarol : La tragedia: Diego, 33 anni, muore travolto da un’onda anomala mentre camminava: ++ Addio a Diego, il giovane itali… - CiaoKarol : ++ Diego, 33 anni, muore travolto da un'onda anomala ++ UNA PREGHIERA PER TE. RIPOSA IN PACE ?????? - Manny0486550812 : @ilbianconerocom L'occasione è Depay e non Costa, anche perché Costa è a fine carriera mentre Depay è nel pieno del… - vivianamessina : #propagandatombola #propagandalive Ultimo tweet del 2020, il primo da tipo 15 anni. Propaganda Live, che mi fai far… -