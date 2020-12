Addio 2020: l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona e Paolo Rossi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Due straordinari calciatori, il primo, talento assoluto, il migliore nella storia del calcio mondiale, il secondo fine bomber. Diego Armando Maradona (Facebook)25 novembre. Muore all’età di 60 anni, Diego Armando Maradona. Il più grande calciatore della storia del calcio, la mano de Dios, il ribelle, eccentrico, generoso, fragile campione, metà uomo e metà Dio, metà angelo e metà diavolo. Una vita sempre al massimo, dall’infanzia poverissima in Argentina, fino ai primi successi con un pallone attaccato al piede, ovviamente quello sinistro. Gli inizi, la consacrazione al Boca Juniors, la squadra della sua vita, e poi l’esperienza infelice a Barcellona, e poi Napoli, il suo contesto ideale, la sua gioia, i suoi dolori. Gli scudetti e le coppe vinte. In mezzo, la coppa ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Due straordinari calciatori, il primo, talento assoluto, il migliore nella storia del calcio mondiale, il secondo fine bomber.(Facebook)25 novembre. Muore all’età di 60 anni,. Il più grande calciatore della storia del calcio, la mano de Dios, il ribelle, eccentrico, generoso, fragile campione, metà uomo e metà Dio, metà angelo e metà diavolo. Una vita sempre al massimo, dall’infanzia poverissima in Argentina, fino ai primi successi con un pallone attaccato al piede, ovviamente quello sinistro. Gli inizi, la consacrazione al Boca Juniors, la squadra della sua vita, e poi l’esperienza infelice a Barcellona, e poi Napoli, il suo contesto ideale, la sua gioia, i suoi dolori. Gli scudetti e le coppe vinte. In mezzo, la coppa ...

CAPODANNO: COLDIRETTI, NIENTE VEGLIONE FUORI CASA PER I VENETI. CRACK DA 50 MLN IN UN SOLO GIORNO

