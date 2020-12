2020, le immagini simbolo: dalla Wuhan spettrale allo choc di Codogno, dai canti sui balconi alle bare di Bergamo. E poi George Floyd, Kobe Bryant e Maradona (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le immagini spettrali di Wuhan, che a inizio anno ci sembravano così lontane dalla nostra quotidianità. Poi, le nostre città vuote, le canzoni sui balconi e i reparti di terapia intensiva pieni: il coronavirus aveva travolto anche il nostro Paese. Il 2020 passerà alla storia per la pandemia da Covid con cui il mondo ha dovuto fare i conti. Eppure, come vedrete nel nostro videoblob, l’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato segnato da altri avvenimenti che, in qualche modo, hanno segnato la collettività: dalle rivolte nelle carceri alla liberazione di Silvia Romano, dalla morte di Ezio Bosso a quelle di Ennio Morricone e Gigi Proietti. E andando all’estero, dalla morte in un incidente di Kobe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lespettrali di, che a inizio anno ci sembravano così lontanenostra quotidianità. Poi, le nostre città vuote, le canzoni suie i reparti di terapia intensiva pieni: il coronavirus aveva travolto anche il nostro Paese. Ilpasserà alla storia per la pandemia da Covid con cui il mondo ha dovuto fare i conti. Eppure, come vedrete nel nostro videoblob, l’anno che ci siamo lasciatispè stato segnato da altri avvenimenti che, in qualche modo, hanno segnato la collettività: drivolte nelle carceri alla liberazione di Silvia Romano,morte di Ezio Bosso a quelle di Ennio Morricone e Gigi Proietti. E andando all’estero,morte in un incidente di...

Ripercorriamo alcune tra le vicende più importanti che hanno segnato il 2020, attraverso fatti di cronaca, notizie ed eventi significativi ...

