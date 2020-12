Violato il database di ho mobile? Come proteggerci dal rischio SIM swap?

Leggi su giornal

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stando alla notizia arrivata su Twitter il 18 dicembre, sul dark web circola uncon i dati di circa 2,5 milioni di utenti di houn provider italiano controllato da Vodafone Italia. A dichiararlo sul social network fornendo gli screenshot è bank Security che fornisce aggiornamenti sullo scambio di dati personali in rete. A richiesta di Wired honega che ci sia stato un data breach e precisa che non ha evidenze di accesso i massive ai propri sistemi informatici che abbiano messo a repentaglio la sicurezza degli utenti. Visto che nelci sono informazioni personali numeri di telefono, codici fiscali e iccid, quest’ultimi codici internazionali a 19 cifre che identificano univocamente le SIM, hoafferma ti avere già attivato la massima attenzione sulla faccenda. Non è ...