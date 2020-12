Tommaso Zorzi Vs Stefania Orlando: "Psicopatica"/ Lei: "Con lui ho chiuso, basta!" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lite furiosa tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Lui le dà della Psicopatica, lei perde la pazienza e sbotta! Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lite furiosa traal Grande Fratello Vip. Lui le dà della, lei perde la pazienza e sbotta!

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - GrandeFratello : Nuovo scontro tra Tommaso e Stefania... ?? #GFVIP - loveforfriess : nella puntata di domani gli autori contano su: l'oroscopo, sfilata, assolo, coreografia, tutto fatto da tommaso zor… - GagaGurlxo : RT @icallhnz: Hanno chiesto a Tommaso di fare l'oroscopo proprio perché deve essere pungente. Non può andare la e dire 'PESCI? UN 2021 PIEN… - reservequestion : RT @icallhnz: Hanno chiesto a Tommaso di fare l'oroscopo proprio perché deve essere pungente. Non può andare la e dire 'PESCI? UN 2021 PIEN… -