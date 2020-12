Tommaso Zorzi accusato per l’incontro con Maria De Filippi: “Scena davvero imbarazzante” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tommaso Zorzi durante la puntata di lunedì ha realizzato il suo piccolo sogno di “incontrare” Maria De Filippi ma ieri è stato accusato da parte di uno degli ex concorrenti. Nelle scorse settimane l’influencer ha spiegato a Cecilia Capriotti di avere un grande sono: incontrare Maria De Filippi. Delle parole prese da subito in considerazione tanto che, nella diretta di lunedì Alfonso Signorini ha così dato la possibilità a Tommaso Zorzi di incontrare dalla casa la conduttrice di Canale 5. Una Scena che ha fatto sorridere ma anche emozionare i tantissimi fan del concorrente a differenza di Fulvio Abbate. L’ex concorrente durante la giornata di ieri si è scagliato contro Tommaso, accusandolo di aver ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020)durante la puntata di lunedì ha realizzato il suo piccolo sogno di “incontrare”Dema ieri è statoda parte di uno degli ex concorrenti. Nelle scorse settimane l’influencer ha spiegato a Cecilia Capriotti di avere un grande sono: incontrareDe. Delle parole prese da subito in considerazione tanto che, nella diretta di lunedì Alfonso Signorini ha così dato la possibilità adi incontrare dalla casa la conduttrice di Canale 5. Unache ha fatto sorridere ma anche emozionare i tantissimi fan del concorrente a differenza di Fulvio Abbate. L’ex concorrente durante la giornata di ieri si è scagliato contro, accusandolo di aver ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - GrandeFratello : 'A me la reazione di Andrea non torna...' ?? #GFVIP - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: UTC -4 | IT — Arriva il bacio tra Tommaso Zorzi e Andrea Zenga, Alessia Marcuzzi commenta “Mi è partita la ...: Ment… - b_salxatores : RT @peularis: 'Tommaso ed Elisabetta sono stati le più grandi rivelazioni di questo programma per me, non come Tommaso Zorzi ed Elisabetta… - b_salxatores : RT @peularis: Il giornalista di Chi che non riesce a fare l'intervista tramite la diretta con Francesco e 'mi è successo una volta anche co… -