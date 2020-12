Saldi 2020: il virus cambia le modalità e i tempi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Gennaio di solito è tempi di Saldi in Italia, ma con l’espandersi del contagio da Coronavirus potrebbe esserci una vera e propria variazione. Saldi (web source)Il Coronavirus ha lasciato praticamente il paese fermo per l’intero 2020 tanto da rendere quindi l’anno impossibile da vivere per tutte le attività commerciali presenti. Di conseguenza si spera che possa esserci una svolta già a partire dai primi giorni del 2021, affinché si riesca a rialzare il mercato italiano. Leggi qui —> Vaccino Covid: le prime vaccinazioni Italiane Leggi qui —> La variante “Inglese” del virus non è più pericolosa: ecco perchè Uno dei temi maggiormente caldi per la nostra penisola riguarda i Saldi di stagione, i quali partono solitamente nei primi ... Leggi su kronic (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Gennaio di solito èdiin Italia, ma con l’espandersi del contagio da Coronapotrebbe esserci una vera e propria variazione.(web source)Il Coronaha lasciato praticamente il paese fermo per l’interotanto da rendere quindi l’anno impossibile da vivere per tutte le attività commerciali presenti. Di conseguenza si spera che possa esserci una svolta già a partire dai primi giorni del 2021, affinché si riesca a rialzare il mercato italiano. Leggi qui —> Vaccino Covid: le prime vaccinazioni Italiane Leggi qui —> La variante “Inglese” delnon è più pericolosa: ecco perchè Uno dei temi maggiormente caldi per la nostra penisola riguarda idi stagione, i quali partono solitamente nei primi ...

