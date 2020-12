Recovery plan, fonti Italia Viva: 'Sui contenuti ci separa un abisso' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Sui contenuti del Recovery plan non ci siamo, ci separa un abisso: abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza modificata dopo la conferenza stampa di Renzi'. Lo affermano fonti di Italia Viva dopo un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Suidelnon ci siamo, ciun: abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza modificata dopo la conferenza stampa di Renzi'. Lo affermanodidopo un ...

Ci etichettano come irresponsabili e pierini ma dal rispetto delle forme democratiche deriva una credibilità delle istituzioni che ora rischia di essere messa a dura prova. Rispetto delle forme istitu ...

