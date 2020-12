Manovra approvata e decreto per l’errore sul cuneo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Legge di bilancio approvata definitivamente e decreto dell’ultimo minuto per risolvere il pasticcio sui fondi per il taglio al cuneo fiscale sul lavoro. A poco più di ventiquattr’ore dalla scadenza che avrebbe portato all’esercizio provvisorio, il senato ha approvato la Manovra da 40 miliardi in via definitiva, confermando la fiducia al governo con 156 voti a favore e 124 contrari. Qualche ora più tardi è arrivato il decreto legge ha risolto l’errore sul taglio del cuneo. «Si è trattato di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Legge di bilanciodefinitivamente edell’ultimo minuto per risolvere il pasticcio sui fondi per il taglio alfiscale sul lavoro. A poco più di ventiquattr’ore dalla scadenza che avrebbe portato all’esercizio provvisorio, il senato ha approvato lada 40 miliardi in via definitiva, confermando la fiducia al governo con 156 voti a favore e 124 contrari. Qualche ora più tardi è arrivato illegge ha risoltosul taglio del. «Si è trattato di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

