Covid | parla Ricciardi | “Per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso”

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Walterha comunicato delle dichiarazioni molto importanti circa la sorte dei cittadini italianie le importanti dichiarazioni (Foto di ???? ????????? da Pixabay)Walterè il Consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ai suoi concittadini italiani ha rivolto delle parole coincise che dovrebbero circolare come un mantra nelle menti di tutti. Quest’anno ci ha messo a dura prova, ed anche se siamo altamente fiduciosi circa il, che ormai è dietro l’angolo, non significa che potremo totalmente voltare pagina e ricominciare da zero, senza il virus. Siamo ormai abituati, da più di un anno, ad usare le mascherine ogni giorno, a distanziarci da chi ci sta intorno e ad attuare un’attenta igiene personale. Il Consigliere ha tenuto molto nel sottolineare che, il ...