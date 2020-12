Australian Open 2021 | i tabelloni di qualificazione saranno sorteggiati il 9 gennaio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Continuano a emergere dettagli circa la programmazione degli, che si estende ormai ben oltre le due settimane del torneo principale, quest’anno dall’8 al 21 febbraio invece della tradizionale collocazione nella seconda metà didel tutto nuove anche le qualificazioni, di scena fuori da Melbourne Park e precisamente a Doha, in Qatar, dal 10 al 13. Proprio in questo senso, è stato reso noto che il tabellone cadetto sarà stilato, tanto al maschile quanto al femminile, il 9, dunque, come negli usi storici, il giorno precedente l’inizio. Con la promozione di Andreas Seppi nel tabellone principale, tra gli uomini la pattuglia italiana sarà composta da Lorenzo Musetti, Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Thomas ...