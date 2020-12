Vespa contro la Merkel sui vaccini. E il web: «Siamo inetti in mano a farabutti incompetenti» (Di martedì 29 dicembre 2020) Bruno Vespa si scaglia contro la Merkel. La Germania ha rotto a tempo record il patto europeo sull’acquisto di vaccini agendo da sola. Si è assicurata 30 milioni di dosi al di fuori della dotazione garantita dall’Unione europea. Un caso che ha creato polemiche e ha scatenato anche Bruno Vespa, che ha puntato il dito su Twitter: «I naufraghi europei aspettano disciplinatamente in fila di salire sulle scialuppe di salvataggio. Poi arriva un panfilo e salgono a bordo solo i tedeschi…». Vespa e le reazioni del web Tanti i commenti al tweet di Vespa. Scrive un utente: «Siamo inetti in mano a farabutti incompetenti. Ho invidiato gli inglesi, la loro dignità di decidere di non farsi governare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Brunosi scagliala. La Germania ha rotto a tempo record il patto europeo sull’acquisto diagendo da sola. Si è assicurata 30 milioni di dosi al di fuori della dotazione garantita dall’Unione europea. Un caso che ha creato polemiche e ha scatenato anche Bruno, che ha puntato il dito su Twitter: «I naufraghi europei aspettano disciplinatamente in fila di salire sulle scialuppe di salvataggio. Poi arriva un panfilo e salgono a bordo solo i tedeschi…».e le reazioni del web Tanti i commenti al tweet di. Scrive un utente: «in. Ho invidiato gli inglesi, la loro dignità di decidere di non farsi governare ...

