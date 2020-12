Un'ora sola vi vorrei - Per le feste: stasera su Rai2 l'ultimo speciale di Natale con Enrico Brignano (Di martedì 29 dicembre 2020) stasera su Rai2 alle 21:20 secondo e ultimo appuntamento con Un'ora sola vi vorrei - Per le feste, lo speciale natalizio con Enrico Brignano. stasera su Rai2, alle 21:20, secondo e ultimo appuntamento con Un'ora sola vi vorrei - Per le feste, lo speciale natalizio, condotto da Enrico Brignano, con un occhio all'orologio che scandisce inesorabile il tempo, all'insegna dell'ironia su un anno che non si vede l'ora che finisca e un occhio a quello futuro, a cui si guarda con speranza. Saranno 60 minuti di allegria e spensieratezza, non privi di spunti di riflessione sui tempi incerti che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020)sualle 21:20 secondo eappuntamento con Un'oravi- Per le, lonatalizio consu, alle 21:20, secondo eappuntamento con Un'oravi- Per le, lonatalizio, condotto da, con un occhio all'orologio che scandisce inesorabile il tempo, all'insegna dell'ironia su un anno che non si vede l'ora che finisca e un occhio a quello futuro, a cui si guarda con speranza. Saranno 60 minuti di allegria e spensieratezza, non privi di spunti di riflessione sui tempi incerti che ...

paradzayn : RT @distintamente_: Non vorrei dire eh, ma Rosalinda era con Dayane in lavatrice quando piangeva disperata prendendosi a schiaffi da sola (… - laryofc23 : RT @SGOwnsMySoul: Samantha: 'Dayane tu hai scelto Rosalinda e lei ha scelto te...non buttate quello che avete, ora lei è arrabbiata e tu se… - VanessaTiso : peccato non sia vero, è l'ennesima cazzata detta da Dayane per passare lei per buona, perchè l'unica cosa che sape… - LimonisignorAA : RT @distintamente_: Non vorrei dire eh, ma Rosalinda era con Dayane in lavatrice quando piangeva disperata prendendosi a schiaffi da sola (… - worthylloki : l'ho visto in tl e ora ve lo beccate pure voi non fatemi soffrire da sola -