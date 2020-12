Stirpe: “Non mi sento contrapposto a De Laurentiis, lui segue una sua filosofia” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, torna a parlare del rinvio della partita contro il Pisa a causa dei troppi contagi da Covid. Questa mattina, sul Corriere della Sera, c’era una sua intervista sul punto. Stavolta le dichiarazioni sono rilasciate a Radio Punto Nuovo. “Non mi sento né un buon esempio, né un cattivo esempio: abbiamo seguito le norme. Il bonus si può chiedere solo 48 ore prima dell’inizio della partita, qualora ci si trova in presenza di contagi e noi l’abbiamo avute dopo aver superato il limite, circa 36 ore prima: non potevamo più richiedere il bonus ed abbiamo giocato contro il Pordenone. Quello che è accaduto a noi potrà essere usato come esempio per rivedere il regolamento. È chiaro che ogni situazione è a sé, ma alcune condizioni sono oggettive e le partite non andrebbero disputate. Io contrapposto a De ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Il presidente del Frosinone, Maurizio, torna a parlare del rinvio della partita contro il Pisa a causa dei troppi contagi da Covid. Questa mattina, sul Corriere della Sera, c’era una sua intervista sul punto. Stavolta le dichiarazioni sono rilasciate a Radio Punto Nuovo. “Non miné un buon esempio, né un cattivo esempio: abbiamo seguito le norme. Il bonus si può chiedere solo 48 ore prima dell’inizio della partita, qualora ci si trova in presenza di contagi e noi l’abbiamo avute dopo aver superato il limite, circa 36 ore prima: non potevamo più richiedere il bonus ed abbiamo giocato contro il Pordenone. Quello che è accaduto a noi potrà essere usato come esempio per rivedere il regolamento. È chiaro che ogni situazione è a sé, ma alcune condizioni sono oggettive e le partite non andrebbero disputate. Ioa De ...

capuanogio : Il presidente del #Frosinone #Stirpe sul mancato coinvolgimento della #Asl: “Non abbiamo voluto coinvolgerle perché… - JuventusFCBcn : RT @mirkonicolino: #Stirpe, presidente #Frosinone: 'Non abbiamo voluto coinvolgere la #ASL perché siamo per il rispetto delle regole e rite… - MauroDIsa2 : RT @capuanogio: Il presidente del #Frosinone #Stirpe sul mancato coinvolgimento della #Asl: “Non abbiamo voluto coinvolgerle perché siamo p… - napolista : #Stirpe: “Non mi sento contrapposto a #DeLaurentiis, lui segue una sua filosofia” “#JuventusNapoli e Frosinone-Pord… - GiuseppeGatta87 : RT @LeonettiFrank: Maurizio Stirpe Presidente del Frosinone 'Le ASL? Non abbiamo voluto coinvolgerla perché siamo per il rispetto delle reg… -