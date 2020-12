Israele è tante cose sorprendenti che potresti non conoscere

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 29 dicembre 2020)è noto per molte, come la sua abbondanza di monumenti storici e religiosi, il Mar Morto e Tel Aviv. Ma una cosa sicuramente non la conosci, cioè che Gerusalemme ospita non solo il Muro Occidentale, ma è anche la prima città al mondo ad essere completamente coperta dal Wi-Fi. Chi avrebbe mai pensato