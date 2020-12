Inter, summit di mercato: Conte e la dirigenza a lavoro con Zhang. Eriksen e Nainggolan i nodi da sciogliere (Di martedì 29 dicembre 2020) Calciomercato e strategie di programmazione fervono in casa Inter.Calciomercato Inter, è caccia all’attaccante: due nomi nella lista, ma Conte ha le idee chiare…Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, la dirigenza ed il presidente Zhang in collegamento dalla Cina, daranno vita ad un summit presso la sede di Appiano Gentile. Un vertice dirigenziale che ha come fulcro certamente il calciomercato, con la sessione di gennaio praticamente alle porte. Il club dovrà prima di tutto sfoltire la sua attuale rosa, vendendo gli elementi ritenuti in esubero dal tecnico nerazzurro, prima di poter rinforzare l'organico a disposizione. Nella lista dei partenti figura sicuramente il danese Christian Eriksen ed il belga ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) Calcioe strategie di programmazione fervono in casa.Calcio, è caccia all’attaccante: due nomi nella lista, maha le idee chiare…Il tecnico nerazzurro, Antonio, laed il presidentein collegamento dalla Cina, daranno vita ad unpresso la sede di Appiano Gentile. Un vertice dirigenziale che ha come fulcro certamente il calcio, con la sessione di gennaio praticamente alle porte. Il club dovrà prima di tutto sfoltire la sua attuale rosa, vendendo gli elementi ritenuti in esubero dal tecnico nerazzurro, prima di poter rinforzare l'organico a disposizione. Nella lista dei partenti figura sicuramente il danese Christianed il belga ...

