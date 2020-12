Chris Cornell, parla la moglie: “Lo hanno ucciso” (Di martedì 29 dicembre 2020) A distanza di più di 3 anni dalla morte di una delle star più amate della musica, Chris Cornell, storico frontman dei Soundgarden e degli Audioslave, la moglie rompe il silenzio: “Lo hanno ucciso. Tutto questo era evitabile”. Chris si è tolto la vita il 18 maggio del 2017, impiccandosi nella sua stanza d’albergo a Detroit. Vicky punta il dito sulla negligenza dei medici e sulle prescrizioni che gli avevano fatto. “Chris è morto per un eccesso di medicine che lo hanno portato al delirio. Non avrebbero mai dovuto dargli il Lorazepam”. Poi racconta della vita insieme a Chris, della casa a Roma, dei momenti felici coi loro bambini: “Chris era un’icona e la sua eredità va avanti. Ma per me è una mancanza ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 dicembre 2020) A distanza di più di 3 anni dalla morte di una delle star più amate della musica,, storico frontman dei Soundgarden e degli Audioslave, larompe il silenzio: “Lo. Tutto questo era evitabile”.si è tolto la vita il 18 maggio del 2017, impiccandosi nella sua stanza d’albergo a Detroit. Vicky punta il dito sulla negligenza dei medici e sulle prescrizioni che gli avevano fatto. “è morto per un eccesso di medicine che loportato al delirio. Non avrebbero mai dovuto dargli il Lorazepam”. Poi racconta della vita insieme a, della casa a Roma, dei momenti felici coi loro bambini: “era un’icona e la sua eredità va avanti. Ma per me è una mancanza ...

