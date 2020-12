A Mediaset ci siamo fatti il nostro Dpcm e funziona

Leggi su panorama

(Di martedì 29 dicembre 2020) Un'organizzazione da manuale per contrastare il Covid sul luogo di lavoro, ma non soltanto lì. La racconta Niccolò Querci, «responsabile delle persone» del gruppo. Che in questi mesi ha messo a punto nel privato un sistema di tamponi, vaccini, tracciamento e smart working. Un esempio anche per il settore pubblico. Oltre 25 mila test diagnostici eseguiti, quasi 9 mila soltanto nel mese di novembre. Tampone obbligatorio ogni sette giorni, il vaccino antinfluenzale e quello anti-polmonite a disposizione di chiunque desideri proteggersi: in 1.500 ne hanno scelto uno oppure entrambi. Più di 600 mila mascherine distribuite, uno smart working organizzato e flessibile, capace di adeguarsi alle curve della pandemia e ai provvedimenti del governo: da 3.800 ingressi giornalieri nelle sedi milanesi in condizioni normali si è scesi a 600 ad aprile, fino a risalire a 1.500 ...