Roma, 'posti in piedi' per i morti: cremazioni a numero chiuso e il cartello è da brividi (Di lunedì 28 dicembre 2020) In lista d'attesa, anche da morti: non c'è davvero pace allora per i Romani, è il caso di dirlo, neanche per le salme. Nella Capitale, infatti, da questa settimana la cremazione nei cimiteri ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) In lista d'attesa, anche da: non c'è davvero pace allora per ini, è il caso di dirlo, neanche per le salme. Nella Capitale, infatti, da questa settimana la cremazione nei cimiteri ...

davidedesario : Roma, posti in piedi per i morti: cremazioni a numero chiuso e il cartello è da brividi @virginiaraggi vedo che ogg… - SindacatoAdP : SITUAZIONE CONCORSI – Roma, 28 dic. 2020 - Si comunica che nella giornata di domani verrà pubblicato il concorso p… - zendainrome : Il Circo Massimo. L'arena più grande della Roma antica, con 250.000 posti a sedere (alcuni indicano fino a 384.000… - Feffe1992 : 'Ciao Matilde ma cosa fai già qui in studio? La puntata è tra 4 ore... ' ?????? 'Abbello Signorí, ma io so romana de R… - SindacatoAdP : SITUAZIONE CONCORSI – Roma, 28 dic. 2020 - Si comunica che nella giornata di domani verrà pubblicato il concorso p… -