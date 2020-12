Recovery: da Mes a servizi, i paletti di Renzi a Conte, 'senza accordo, lasciamo'/Adnkronos (3) (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) - Dietro ai documenti e le indicazioni di merito, resta la minaccia dello show down confermata anche oggi da Renzi. senza accordo, Iv lascia. Anche se Renzi precisa con i cronisti che il piano 'Ciao' non vuole essere un anticipo del saluto a Conte. "Si era pensato anche di usare l'acronimo Goal: giovani, opportunità, ambiente, lavoro...", dice ai cronisti e a chi gli chiede della possibilità di voto anticipato in caso di crisi e un'eventuale lista Conte evocata, tra gli altri, da Goffredo Bettini, Renzi risponde con scetticismo. "Dico che un'alleanza elettorale con chi dice no al Mes, no all'alta velocità, sì al giustizialismo e no alla crescita, faccio un po' fatica a farla. Se però il Pd si trova bene, ciascuno può cambiare... Penso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) () - Dietro ai documenti e le indicazioni di merito, resta la minaccia dello show down confermata anche oggi da, Iv lascia. Anche seprecisa con i cronisti che il piano 'Ciao' non vuole essere un anticipo del saluto a. "Si era pensato anche di usare l'acronimo Goal: giovani, opportunità, ambiente, lavoro...", dice ai cronisti e a chi gli chiede della possibilità di voto anticipato in caso di crisi e un'eventuale listaevocata, tra gli altri, da Goffredo Bettini,risponde con scetticismo. "Dico che un'alleanza elettorale con chi dice no al Mes, no all'alta velocità, sì al giustizialismo e no alla crescita, faccio un po' fatica a farla. Se però il Pd si trova bene, ciascuno può cambiare... Penso, ...

(Adnkronos) - Anche Leu ha consegnato il documento sul Recovery e il Pd si appresta a farlo entro la serata. Ma rispetto al giudizio senza appello di ...

Renzi: «Recovery raffazzonato, se non cambia Iv lascia il governo». E chiede anche lo ius culturae

Renzi non molla. Anzi, rilancia. Il leader di Italia Viva non solo ribadisce i tre punti principali su cui chiede una decisa inversione di rotta a Giuseppe Conte (Governance del Recovery Fund, Mes e..

