Paola Perego, il toccante addio a suo padre morto di Covid: la commovente dedica (Di lunedì 28 dicembre 2020) Paola Perego ha detto addio a suo padre, a causa del Covid, tramite una toccante dedica su Instagram Paola Perego è una conduttrice italiana molto amata. La ricordiamo lo scorso anno alla conduzione del programma Super Brain, con le 6 puntate della regia di Alberto Vicario, creatore di numerose realtà. Lo show, molt amato, è stato mandato in onda dal 2012 al 2013 e successivamente ripreso dal 2018 al 2019, sempre sotto la brillante conduzione di Paola Perego. Si è cimentata ultimamente nello show Il filo rosso, ed a parte questo, la conduttrice, che non ama particolarmente stare sotto i riflettori, in questo periodo di pandemia non si è fatta molto sentire. Scopriamo insieme uno dei ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 dicembre 2020)ha dettoa suo, a causa del, tramite unasu Instagramè una conduttrice italiana molto amata. La ricordiamo lo scorso anno alla conduzione del programma Super Brain, con le 6 puntate della regia di Alberto Vicario, creatore di numerose realtà. Lo show, molt amato, è stato mandato in onda dal 2012 al 2013 e successivamente ripreso dal 2018 al 2019, sempre sotto la brillante conduzione di. Si è cimentata ultimamente nello show Il filo rosso, ed a parte questo, la conduttrice, che non ama particolarmente stare sotto i riflettori, in questo periodo di pandemia non si è fatta molto sentire. Scopriamo insieme uno dei ...

