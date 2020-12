Lega: per Roma occorrono leggi speciali e ordinamento autonomo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – “Roma Capitale deve tornare al piu’ presto ad avere un ruolo fondamentale in Italia e a livello internazionale. La Lega e’ convinta pero’ che per farlo, Roma abbia bisogno di un ordinamento autonomo e di poteri specifici”. Lo dichiarano in una nota il deputato Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega, e Marco Penna, responsabile regionale del dipartimento autonomia della Lega. “Qualsiasi polemica su questo punto, quindi, e’ pretestuosa e del tutto fuori luogo. Occorre che la citta’ abbia poteri paragonabili a quelli di una regione e una legislazione speciale per facilitare la gestione amministrativa. Passaggio realizzabile velocemente e a ‘Costituzione invariata’”, continuano. “Bisogna ridisegnare i confini della citta’ metropolitana ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020)– “Capitale deve tornare al piu’ presto ad avere un ruolo fondamentale in Italia e a livello internazionale. Lae’ convinta pero’ che per farlo,abbia bisogno di une di poteri specifici”. Lo dichiarano in una nota il deputato Claudio Durigon, coordinatore regionale della, e Marco Penna, responsabile regionale del dipartimento autonomia della. “Qualsiasi polemica su questo punto, quindi, e’ pretestuosa e del tutto fuori luogo. Occorre che la citta’ abbia poteri paragonabili a quelli di una regione e una legislazione speciale per facilitare la gestione amministrativa. Passaggio realizzabile velocemente e a ‘Costituzione invariata’”, continuano. “Bisogna ridisegnare i confini della citta’ metropolitana ...

