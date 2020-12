La Bianchi e Van Aert | dirsi addio con una statua in regalo

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Unaperdopo tante, tantissime soddisfazioni. Dall'anno prossimo lanon fornirà più le proprie biciclette alla Jumbo-Visma (che userà le Cervélo) e per non dimenticare un ...

La Gazzetta dello Sport

Bianchi ha regalato a Wout van Aert una statua. Per ringraziarlo della eccezionale stagione vissuta insieme, la storica azienda italiana ha consegnato al portacolori della Jumbo – Visma, vincitore di ...Catawiki, il sito web leader in Europa per la compravendita di oggetti rari e speciali, ha dato il via ad un’asta esclusiva con le iconiche bici da corsa Bianchi che hanno portato la squadra olandese ...