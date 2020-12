E se il Grande Fratello Vip non finisse più? (Di lunedì 28 dicembre 2020) C’è una notiziola di poco conto per chi non segue il Grande Fratello Vip ma decisamente più apprezzabile per il pubblico del reality. Si tratta del fatto che il programma condotto da Alfonso Signorini, dopo aver allungato la messa in onda fino a metà febbraio (“perdendo per strada” alcuni concorrenti, come Elisabetta Gregoraci) potrebbe essere prolungato ancora, fino al 26 febbraio. Lo scrive TVBlog. La motivazione sarebbe da ricercarsi nei buoni ascolti. E così, via, avanti tutta fino alla settimana prima del Festival di Sanremo (sempre che la kermesse cominci davvero il 2 marzo, al momento data confermata con tutte le incognite della pandemia). Ora, la cosa è in qualche modo grottesca. Mai (o quasi) si era visto un reality essere prolungato a oltranza. C’è da aspettarsi l’ingresso di altri concorrenti? Non si sa e non è nemmeno certo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) C’è una notiziola di poco conto per chi non segue ilVip ma decisamenteapprezzabile per il pubblico del reality. Si tratta del fatto che il programma condotto da Alfonso Signorini, dopo aver allungato la messa in onda fino a metà febbraio (“perdendo per strada” alcuni concorrenti, come Elisabetta Gregoraci) potrebbe essere prolungato ancora, fino al 26 febbraio. Lo scrive TVBlog. La motivazione sarebbe da ricercarsi nei buoni ascolti. E così, via, avanti tutta fino alla settimana prima del Festival di Sanremo (sempre che la kermesse cominci davvero il 2 marzo, al momento data confermata con tutte le incognite della pandemia). Ora, la cosa è in qualche modo grottesca. Mai (o quasi) si era visto un reality essere prolungato a oltranza. C’è da aspettarsi l’ingresso di altri concorrenti? Non si sa e non è nemmeno certo ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - alessia2405_ : RT @signofthebeach: “dai adesso andiamo a mortificarci un po’. che era un po’ che non venivo mortificato dal grande fratello” TOMMASOOOO #… - MadamaButterfl8 : RT @brightmoons94: Fantastico il Grande Fratello che non ferma Tommaso che sta parlando spagnolo da un’ora ?????? #gfvip - unpred1ct4ble_ : RT @thatsmyshitshow: Tommaso: “Andiamo a farci mortificare un po’. Era un po’ che non venivo mortificato dal Grande Fratello” Morta ??????… -