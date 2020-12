Accoltella la compagna e fugge col figlio di 18 mesi | arrestato Choc a Vaprio D' Adda

(Di lunedì 28 dicembre 2020)D', tragedia in provincia di Milano: un uomo ha tagliato la gola allaper poi fuggire con il. Le ultime notizie

Accoltella la compagna alla gola e fugge con il figlio di 18 mesi. Milano - Rintracciato e arrestato dai carabinieri - La donna è ricoverata in gravi condizioni ...La tragedia è avvenuta questa mattina a Vaprio D’Adda, in provincia di Milano dove un uomo ha sgozzato la convivente ed è scappato via col figlio di 18 mesi. I fatti sono accaduti questa mattina alle ...