V-Day in Puglia, il via con una 94enne di Bari: 'Sono molto felice'. La dottoressa prima vaccinata: 'Sono sollevata' (Di domenica 27 dicembre 2020) Bari - È la signora Maria Caldarulo, 94 anni, la prima donna ospite di una Rsa ad essere vaccinata in Puglia. La signora è ospite di Villa Giovanna, uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid, tra le ...

