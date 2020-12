Il vaccino non piace ai francesi: meno di uno su due intende utilizzarlo. Tra i più giovani si scende ad appena il 28% (Di domenica 27 dicembre 2020) “Non merci, pas moi”. E’ la risposta che oltre un francese su due sembra intenzionato a dare di fronte alla possibilità di vaccinarsi contro il Covid19. Per l’esattezza il 56% sarebbe pronto ad opporre un rifiuto di fronte al farmaco. Dato che fa della Francia uno dei paesi più riluttanti alla vaccinazione. Libano, Croazia e Serbia sono gli unici altri paesi dove i contrari superano i favorevoli al vaccino. L’adesione è invece schiacciante negli Stati Uniti, in Germania o Danimarca e molto alta in Gran Bretagna o Canada. Per di più appena il 13% dei francesi si dice “certa” del fatto che si vaccinerà. Le cifre della diffidenza emergono da un sondaggio BVA condotto tra l’11 e il 14 dicembre e pubblicato da Le Journal du Dimanche. Restii a vaccinarsi sono soprattutto donne e giovani. Tra il 44% favorevole ad immunizzarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) “Non merci, pas moi”. E’ la risposta che oltre un francese su due sembra intenzionato a dare di fronte alla possibilità di vaccinarsi contro il Covid19. Per l’esattezza il 56% sarebbe pronto ad opporre un rifiuto di fronte al farmaco. Dato che fa della Francia uno dei paesi più riluttanti alla vaccinazione. Libano, Croazia e Serbia sono gli unici altri paesi dove i contrari superano i favorevoli al. L’adesione è invece schiacciante negli Stati Uniti, in Germania o Danimarca e molto alta in Gran Bretagna o Canada. Per di piùil 13% deisi dice “certa” del fatto che si vaccinerà. Le cifre della diffidenza emergono da un sondaggio BVA condotto tra l’11 e il 14 dicembre e pubblicato da Le Journal du Dimanche. Restii a vaccinarsi sono soprattutto donne e. Tra il 44% favorevole ad immunizzarsi ...

riotta : Non dimenticate che Grillo è amico di Pauli paladino del legame Covid 5 G. Un comico che scherza sul vaccino metten… - matteograndi : Cari Arcuri, Casalino e media compiacenti, ben venga il V-Day e l’inizio simbolico della campagna vaccinale comunic… - fanpage : Il Presisente della Campania #DeLuca si fa vaccinare, ma le dosi erano solo per il personale sanitario, nessun poli… - inlukesarmvs : RT @SHIBALOVERR: Persone scandalizzate per il bugiardino del vaccino e poi non hanno mai letto quello della tachipirina, dell’aspirina, oki… - paoloabbadir : RT @francescatotolo: Firmando il modulo di consenso al #VaccinoAntiCovid, si accettano tutti gli effetti collaterali e i rischi del #vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino non Coronavirus oggi. Pechino messa in emergenza, oltre 1 milione di test. Vaccini al via nella Ue Il Sole 24 ORE Vaccini a Palermo anche in una Rsa: farmaco per trenta persone

Sono state complessivamente 30 – così come programmato – le dosi di vaccino anti-Covid somministrate oggi pomeriggio su altrettante persone che operano o sono ospitate nella Rsa ‘Buon Pastore’ di Pale ...

Covid, in Francia fa più paura il vaccino che il virus: il 56% non lo vuole

Ci sono italiani che hanno paura più del vaccino che del Covid 19 , ma i francesi sono peggio. Molto peggio . La Francia si ...

Sono state complessivamente 30 – così come programmato – le dosi di vaccino anti-Covid somministrate oggi pomeriggio su altrettante persone che operano o sono ospitate nella Rsa ‘Buon Pastore’ di Pale ...Ci sono italiani che hanno paura più del vaccino che del Covid 19 , ma i francesi sono peggio. Molto peggio . La Francia si ...