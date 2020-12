Covid | Ascierto invita a non abbassare la guardia | “Virus non indebolito | mi auguro finisca come la Sars”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) A quasi dieci mesi dall’inizio della pandemia da Corona, è arrivato finalmente il vaccino che, nei prossimi mesi, è pronto a sconfiggere il nemico. In Campania la situazione sembra essere sotto controllo per il momento. Tuttavia, non bisogna ancora sottovalutare ilche in Italia ha fatto oltre settantamila vittime. Il rischio di ritornareL'articolo